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Giriş Tarihi: 20.11.2024 18:59 Son Güncelleme: 20.11.2024 19:05

MİT Başkanı Kalın'dan CHP heyetine "terör" sunumu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyete bir sunum yaptı.

MİT Başkanı Kalın’dan CHP heyetine terör sunumu

Sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile mücadele bilgileri paylaşılarak MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

MİT'in organize suçlar, casusluk, bölgesel ve küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

MİT'in Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara da değinildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetler ile çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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MİT Başkanı Kalın'dan CHP heyetine "terör" sunumu
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