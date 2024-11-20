MİT Başkanı Kalın'dan CHP heyetine "terör" sunumu

Sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile mücadele bilgileri paylaşılarak MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

MİT'in organize suçlar, casusluk, bölgesel ve küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

MİT'in Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara da değinildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetler ile çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.