MİT, siber suç ağını çökertti: 3 kişi tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen siber suç ağına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklanırken, elde edilen verilerin örgütlerin yurtiçi ve yurtdışındaki unsurlarına aktarılarak terör faaliyetlerine destek sağlandığı belirlendi.

YURTDIŞI PLATFORMLAR ÜZERİNDEN YASA DIŞI VERİ TİCARETİ

Operasyonla suç ağının yurtdışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti yaptığı ve bu faaliyetlerini gizlemek için ileri teknoloji yöntemler kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri ekonomik kazanç sağlamak ve Türkiye aleyhine kullanmak amacıyla değerlendirdikleri ortaya çıkarıldı.

SİBER SUÇLAR VE TERÖR BAĞLANTISI

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, gençlerin son yıllarda bu tür suçlara artan bir eğilim gösterdiğini ve yasa dışı ağlara katılımın yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir elde etme amacıyla aktif olarak kullandığı belirlendi.