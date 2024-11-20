SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.… pic.twitter.com/pcTRyEdeBn