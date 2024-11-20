Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:34 Son Güncelleme: 20.11.2024 12:34

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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