PKK’nın şehir militanlarına müebbet

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütü bağlantılı sanıklar, 2023 yazında çeşitli yerlerde yangın çıkarmaya çalışmakla yargılandı. Mahkeme, sanık Mehmet Emin Yıldırım'ı müebbet hapis cezasına çarptırırken, Doğan ve Edis'e de ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. 18 yaşından küçük Doğukan B., "devletin birliğini bozma" ve "tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Sinan Aslan'ın beraatine karar verilirken, Mehmet İhsan Güney, terörizmin finansmanı suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Diğer sanıklar Bilal S. ve Çetin K. dahil olmak üzere birçok kişi hakkında yeterli delil bulunamadığı için beraat kararı verildi. İddianamede, sanıkların bomba düzenekleri hazırlamak için malzeme temin ettikleri ve bunun yanı sıra Fransa'da yaşayan bir sanık tarafından finansman sağlandığı belirtildi. Uygulanan hapis cezaları, terörle mücadelede yasal sürecin ciddiyetini ortaya koyuyor.