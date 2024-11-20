Tarihi uçuş! Selçuk Bayraktar paylaştı





"GEMİ KOMUTANIMIZA, ORADAKİ MÜRETTEBATA DA ŞÜKRANLARIMIZI İLETİYORUM"

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu. Harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.