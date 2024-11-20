SON DAKİKA... DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
SON DAKİKA... DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
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SON DAKİKA... DEM'li belediye başkanları Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'e hapis cezası