Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... DEM'li belediye başkanları Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'e hapis cezası
Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:37 Son Güncelleme: 20.11.2024 13:47

SON DAKİKA... DEM'li belediye başkanları Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'e hapis cezası

SON DAKİKA... DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

DHA
SON DAKİKA... DEM’li belediye başkanları Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül’e hapis cezası
SON DAKİKA... DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
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SON DAKİKA... DEM'li belediye başkanları Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'e hapis cezası
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