SON DAKİKA | MİT’ten siber suç ağına operasyon

MİT, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını deşifre etti. Suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknoloji yöntemler ve teknikler kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri belirlendi.

GENÇLERDE SİBER SUÇA EĞİLİM

Elde edilen verilerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki unsurlarına aktarılarak terör faaliyetlerine destek sağlandığı belirlendi. Operasyon sonucu yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağı çökertilirken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı tespit edildi. Ayrıca terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.