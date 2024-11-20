TB3 dünya havacılık tarihine geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda sürdürülen çalışmalarda TB3 PT2 dün TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı.Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.