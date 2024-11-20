Teğmenlerle ilgili karara saygı duyuyorum

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey şekilde meşgul etmektedir. Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı; ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak, sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren köşebaşı fitnebazları iyice azıtmaktadır.Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yegâne müdafisi. Cumhur İttifakı istiklalin muhafızı, istikbalin mimarı. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle bekliyoruz. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın.Mevzubahis vatan, bayrak, milletse Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevim. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar.("Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımı hakkında) Neyi amaçladığımızı merak edenlere de, önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyorum. Biz, Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimiz mücadelemiz, kefenimiz yeminimiz dedik. Milletimizi bölmek için fırsat kollayanlara itibar etmek kendimizi inkâr.Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK, Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar var. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz.Gazze'de yaşanan insani felaketlere, süregelen soykırıma her gün yenileri eklenmekte. İsrail, bir cinayet ve soykırım aygıtı. Türkiye'nin İsrail'e tavrı, tutumu çok net. Türkiye, İsrail'le ilgili ticaret sayfasını, 2 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere tüm ürünleri kapsayacak şekilde kapattı. Böylesi hassas bir konu etrafında ülkemizi töhmet altında bırakma yarışı, karalama çabası olsa olsa siyonizme hizmet, Türkiye'ye husumet.Bahçeli, konuşmasından sonra Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada teğmenler kararını değerlendirdi: Milli Savunma Bakanlığı hassas bir bakanlık. Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum.