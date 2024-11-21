3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.Bu arada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen TKP/ML terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarında çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.