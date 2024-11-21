AK Parti Binası’na saldırı düzenlenmişti! Bir kişi operasyonla yakalandı





ARANIYOR VE ÜÇ SUÇTAN SABIKALI…

"Hakaret" suçundan ötürü adli makamlar tarafından arandığı saptanan ve "Açıktan Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Yağma" suçlarından kaydı bulunan E.Z.'nin 2024 yılı içerisinde Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dört ayrı "Psikiyatri" kaydı olduğu tespit edildi. E.Z.'nin yakalandığı adreste kullanıma hazırlanmış bir uyuşturucu madde, bir sigara kağıdı, bir cep telefonu ve olay anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi. E.Z.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü, olay günü hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiği ve olay gecesi aşırı alkollü olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiği saptandı. E.Z. ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.