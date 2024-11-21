AK Parti Binası’na saldırı düzenlenmişti! Bir kişi operasyonla yakalandı

İstanbul'da 17 Kasım Pazar gecesi saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı Binası'na kaldırım taşlı saldırı düzenlenmişti. Siyah giyimli bir kişi, iki kaldırım taşını AK Parti İlçe Başkanlığı Binası'nın camına atarak olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda camlarda kırıklar meydana geldi. Hemen olay yerine giden İstanbul Emniyeti inceleme başlattı ve kaçan saldırganın kimlik bilgilerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
"HUKUK ÖNÜNDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamasında "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Olaya karışan E.Z. (23) isimli kişi İstanbul Başakşehir'de operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ARANIYOR VE ÜÇ SUÇTAN SABIKALI…
"Hakaret" suçundan ötürü adli makamlar tarafından arandığı saptanan ve "Açıktan Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Yağma" suçlarından kaydı bulunan E.Z.'nin 2024 yılı içerisinde Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dört ayrı "Psikiyatri" kaydı olduğu tespit edildi. E.Z.'nin yakalandığı adreste kullanıma hazırlanmış bir uyuşturucu madde, bir sigara kağıdı, bir cep telefonu ve olay anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi. E.Z.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü, olay günü hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiği ve olay gecesi aşırı alkollü olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiği saptandı. E.Z. ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.