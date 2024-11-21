CHP’li vekillerden Meclis’te çirkin provokasyon! Bakan Yılmaz Tunç: Kabul etmek mümkün değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

CHP'LİLERİN BAKAN YERLİKAYA'YA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ

Dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde cevap verir. Her söyleyeceği bir şey varsa özgürce söyleyebilir. Bu şekilde engellemelerle, toplantı için saatinde orada olan bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokraside olan şeyler değil. Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz.

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıyla yargımızda sosyal medya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları. Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur"