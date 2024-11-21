Bebek katillerinden akıl almaz savunma: O paralar motivasyon için dağıtılıyordu

Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da devam eden Yenidoğan Çetesi davasında. SGK'dan para almak için günlerce yoğun bakımda tuttukları bebekleri göz göre göre ölüme terk ettikleri gerekçesiyle 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen davanın üçüncü gününde Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 42 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım, "Maaşlı çalışan biriyim. Ailem de maddi destek oluyor" dedi. Akyıldırım, Fırat Sarı ile hesap hareketleri sorulması üzerine, "Fırat Sarı bana ve hemşirelere toplu motivasyon ücreti atardı. Ben de bu paraları kıdemlerine göre hemşirelere dağıtırdım. Hesap hareketleri bundan ibaret" şeklinde cevap verdi.Fırat Sarı ile 3 yıl ilişkisi olduğunu belirten Akyıldırım, "2023 içerisinde bir sabah Fırat Sarı beni aradı 'Bekle bir şey konuşacağız' dedi. Fırat, Hasan Basri ve ben oturduk. Fırat, Hasan'a 'Yaptın mı gerçekten' dedi. Hasan da 'Paraya ihtiyacım var' dedi. Bunun üzerine Fırat 'Söylesen yardımcı olurduk' dedi. Ortalama 20 kutu kadar curusorf satıp para aldıklarını söyledi" dedi. Ardından ifade veren hemşire Çağla Durmuş, "Ben bıraktım ölüyorsa ölsün" şeklindeki dinleme tapesinin sorulması üzerine, "Aslında orada düşünmeyi bıraktım diyorum. Makinede ayarsızlık olduğu için dedim. Bir çıkıp bir azalıyordu değerler. Malzeme sıkıntısı hastaneden kaynaklıdır" diye yanıtladı.Fırat SarıSanık, "Dursun çıkmadan ex olsun" şeklinde konuşması sorulunca ise, "Burada hastanın tüm müdahalesi yapılıp bitirildi. Bu konuşmada bundan bahsettim. Hastanın durumunu söyledim" dedi. Kaya bebeğin ölümüne ilişkin savunması alınan sanık hemşire Damla Atak ise "Hastane sahibi Ali Dirik yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı. Bebeğin ölümünden önce mi sonra mı tam hatırlamıyorum" dedi. Kaya bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan Dr. Rıza Keykubat, "Hiç görmediğim bir bebeğim ölümünden sorumlu tutuluyorum. Kaya bebekle ilgili hiçbir dahlim yok. Ben hiçbir zaman Güney Hastanesi'nde çalışmadım" dedi.Mustafa Kemal ZenginHakkındaki suçlamaları kabul etmeyen hemşire Mehtap Sayar ise "Medisense ve Fırat Sarı ile olan hesap hareketi" sorulduğunda, "Motivasyon ödemesi alıyordum ben de. Onun haricinden şahsi borç verdiğim oldu. Fırat Sarı'ya tutuklanmadan önce verdiğim borcu da alamadım" diye konuştu. Sayar, Hasan Basri Gök'ün, "Mehtap öldür şu bebeği" tapesinin hatırlatılması üzerine ise konuşmak istemediğini söyledi.Savunmanınardından söz alan Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "Sanık sürekli 10 yaşında çocuğu olduğunu ve bir baba olduğunu söylüyor. Allah bağışlasın. Benim müvekkilim de evladını kaybetmiş bir baba. Kendi evladını hastaneden bisküvi kutusu içinde almış ve o kutuyu kucağında götürmüştür" diye konuştu. Pazartesi günü başlayan duruşmada bu zamana kadar12 tutuklu sanık savunma yaptı. Dinlenen tutuklu sanıklar hemşire Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Mehmet Halis Başlı, hemşire Hasan Basri Gök, hemşire Deniz Korkmaz, hemşire Hüseyin Günerhan, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, ambulans şoförü Fehmi Alperen, hemşire Cansu Akyıldırım, hemşire Çağla Durmuş, hemşire Damla Atak, doktor Rıza Keykubat, Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı ve hemşire Mehtap Sayar. Duruşma bugün 09.30'da devam edicek.