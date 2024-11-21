DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları adliyeye sevk edildi: Terör örgütü için anma programı düzenlemişlerdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi için yapılan açık kaynak araştırmalarında örgütün kırsal alan yapılanmasında 1995yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış'in DEM Parti Esenyurt İlçe binasında anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 28 Kasım günü sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe binasına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Arama neticesinde bahse konu anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına, dijital materyallere ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları el geçirildi.

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Dem Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör propagandası yapmak" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör propagandası yapmak" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.