DEM’li ve CHP’li başkanlara terörden hapis cezası

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül, 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Öte yandan kayyumla görevden alınan eski Hakkâri Belediye Başkanı DEM'li Mehmet Sıdık Akış'a da 'PKK adına suç işleme' ve yasaya aykırı hareket etmekten 9 yıl hapis cezası verildi.