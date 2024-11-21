Demokrasi isteyen 22 CHP’li partisinden ihraç edildi

Her fırsatta demokrasi, özgürlük ve eşitlik vurgusu yapan CHP, Çanakkale'de adeta toplu kıyım yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde ön seçim yapılmadan Muharrem Erkek'in tepeden inme aday gösterilmesine tepki gösteren ve Ankara'ya 'demokrasi ve ön seçim' yürüyüşü başlatan 22 kişi partiden ihraç edildi. Partisinden ihraç edilen Rebiye Ünüvar sosyal medyadan yayınladığı mesajla genel merkeze sitem etti. Ünüvar, "Beni çok iyi anlatıyor, korkmadan beğenenlere ithaf olunur" başlığıyla yayınladığı şiirde "Sevinmesin ey zalımlar. Öldüğüme benim benim. Sevinmesin ey zalımlar. Öldüğüme benim benim. Yiğit ölmez kolay kolay. Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Yiğit ölmez kolay kolay, Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bakmayın suskunluğuma. Bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, Yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım. Ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım. Yenilmedim ki" dizelerine yer verdi.Doğan Ateş (Merkez), Gizem Yeşil (Merkez), Gönül Başaran (Merkez), Mehmet İrfan Mutluay (Merkez), Kadir Erkoyun (Merkez), Metin Ümit Ural (Merkez), Murat Atakan Tenk (Merkez), Nazmiye Gök (Merkez), Nursevim Azap (Merkez), Rebiye Turan Ünüvar (Merkez), Süleyman Erte (Merkez), Şenay Cancaoğlu (Merkez), Üzeyir Kotan (Biga), İbrahim Özmen (Biga), Alaattin Açar (Gelibolu), Berkay Yavuz (Gelibolu), Erdem Kosova (Gelibolu), Erol Malhutan (Gelibolu), Feride Pomen (Gelibolu), Henüz Başarır (Gelibolu), Serkan Duman (Gelibolu), Süel Acar (Gelibolu).