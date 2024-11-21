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Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:54

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde bir hastaneye düzenlenen ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısını kınadı.

DHA
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de hastaneye saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısını kınadı
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