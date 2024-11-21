‘Dünya beşten büyüktür’ sözümüz karşılık buluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 zirvesinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.G20, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, nüfusunun üçte ikisini temsil eden istişari bir platform. Terörle mücadele, gıda güvenliği, göç krizi, enerji güvenliği gibi konular bugün de insanlığın ana gündem maddeleri arasında. Zirve kapsamında Türkiye'nin dış politikasının vicdani ve girişimci yönünü vurguladık. Zirvede, Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığına dikkat çektim. Girişimlerimiz neticesinde G20 Liderler Bildirgesi'nde Gazze'ye dair güçlü cümleler kabul edildi. Lübnan'daki tehlikeli tırmanışın yanı sıra Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısı da liderler düzeyinde kayda geçirildi. Milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz. Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz politika ve projelerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanında olduk. Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemlerinden birini kurarak sosyal devlet vasfımızın gereğini yerine getirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ne olursa olsun, mazluma, fakire, garip gurebaya kucak açan sosyal politikamızdan asla taviz vermiyoruz."Dünya beşten büyüktür" yaklaşımımız günden güne daha fazla karşılık buluyor. Güce ve güçlüye hizmet eden mevcut sistem, kendinden bekleneni artık veremiyor. Bunun için daha demokratik, daha geniş temsile dayanan, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya ihtiyaç var. 'Daha adil bir dünya mümkün' tezimizin kabul gördüğü, ülkeler tarafından açık ve net ifade edildi. Bu bozuk sistem dünyamızı büyük felaketlere sürüklemeden kolları sıvayıp işe koyulmak şarttır. Biz dünyanın beşten büyük olduğunu, daha adil bir dünyanın mümkünlüğünü anlatmaya devam edeceğiz.Amacımız vatandaşlarımızın, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmak. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkânları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız, enflasyonu düşürmeye devam edecek. Asgari ücretlilere geçen yıl yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz ama aslolan, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Enflasyonu halihazırda biraz yüksek tutan, kira ve özel eğitim gibi hizmetler.Biz konserlerekarşı değiliz. Milletimiz belediyelerimizebüyük bütçeler, kaynaklarsunuyor. Bu kaynaklarınçarçur edilmesi, yolsuzluklaryapılması ise konuyu adliboyuta taşır. Yargınınyaptığı da buboyutuaraştırmaktır. Eğer bir yanlış yapmışlarsabunun bedelini ödeyecekler.Ankara ve İstanbul'un temel belediyecilikhizmetlerinde ciddi sorunlarıvar. Gerçekçi ve somut projelerüretemeyenlerin bu sorunlarlabaşa çıkması düşünülemez.Zaten bunların bu işlerevizyonu da niyetide yok.Ülkemizdeki terör sorununu sonlandırmak için bugüne kadar attığımız adımlar ortadadır. Bu adımların nihai hedefi terörsüz Türkiye'dir. Bunu gerçekleştirirken kimse terörle mücadeleyi bırakmayı düşünebileceğimizi aklından dahi geçirmemelidir. Bizim muhatabımız milletimizdir ve terör örgütlerinin istismar ettiği tüm zeminleri ortadan kaldırmak temel amacımızdır. Bunun için iç cephemizi sapasağlam hale getireceğiz.Bu kararı doğru bulmadığımızgibi tasvip de etmiyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı dahafazla iyi niyet ve diplomasiyle sona erer. Şimdi savaşıkörüklemek hatta yayılmasını sağlamak içinyapılmış bir hamle olarak yorumlanacak bir adımSayın Biden'dan geldi. Biden'ın bu adımı, çatışmayıtırmandırmasının ötesinde Rusya'nın dahabüyük bir tepki vermesine yol açacaktır. Tümbunlar dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğinegetirebilir. Biz Sayın Trump'ın savaşları bitirmesöylemine inanmak istiyoruz.Devlet Bey ile aramızda biranlaşmazlık asla yok. Birileri 'Cumhur İttifakı çatladı'gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefetkendi kavgalarını perdelemek için bu tür söylemlerdenmedet umuyor. Kimse bizim ittifakımızı kendinaylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzeninedayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Bu ittifakınhamuru aziz şehitlerimizinkanlarıylayoğruldu.meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yok. Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın desteklediği PKK/ PYD/YPG tarafından işgal edildi. Bu bölge yalnızca bizim için değil aynı zamanda Suriye için de son derece önemli. Biz nasıl çaba gösteriyorsak aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım. Bu konuda Rusya'yla da görüşmeleri yapıyoruz