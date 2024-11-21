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Giriş Tarihi: 21.11.2024

FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin kaldığı hücre evini tespit eden polis, şafak baskını düzenledi. Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve geçtiğimiz haftalarda ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem koruması olan A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı
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