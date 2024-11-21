FETÖ elebaşının koruması Kayseri’de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin kaldığı hücre evini tespit eden polis, şafak baskını düzenledi. Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve geçtiğimiz haftalarda ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem koruması olan A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.