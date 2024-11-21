Halk denize girmek için ücret ödeyecek

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Lara Sahili Projesi tartışmalara neden oldu. Lara Sahili'ndeki 156 dönümlük alanın 30 yıllığına kiraya verilmesi, 8 bin 490 metrekarelik kamping ve karavan park alanının kiralanması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti ve MHP gruplarının ret oyu verdiği teklif 57 evetle kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada, "Bu proje Konyaaltı Sahili gibi olmayacak. Yani belediye bütçesiyle yapılıp sonra birine işlettirmeyeceğiz. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bu karar her kesimden tepki çekti.Türkiye Komünist Partisi plajların halkın olduğunu söyledi. Güzeloba Semt Evi adına yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, Lara Sahili'nin belediye mülkiyetinde bulunan 156 dönümlük alanını özelleştirme kararı aldı. Mahallemizde yer alan ve halkın kullanımına açık olan sahilin açıkça sermayeye peşkeş çekilmesi planlanmaktadır. Kıyıların özelleştirilmesine hayır! Lara sahili halkındır" denildi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına CHP üyesi ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gerçek Gazetesi Sahibi Ahmet Başkaya da sert tepki gösterdi. Lara Halk Plajı'nın Antalyalıların olduğunu belirten Başkaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada "LARA halk plajını yapmak yerine bir müteahhide yap-işlet-devretle yaptıracaksın" ifadelerini kullandı.Eski CHP'li Mehmet Altındağ da Antalya'nın ranta kurban verildiğini söyleyerek, "Bunu yapan CHP Büyükşehir Belediyesi olunca ses yok. Şöyle düşünün, bugün 30 yaşında olan birisi 60 yaşına kadar denize girmek için ücret ödeyecek. Bu memlekete yazık ediyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de CHP'li Antalya Büyükşehir'in Lara Plajlarının 30 yıllığına kiraya verilmesine sert tepki gösterdi.