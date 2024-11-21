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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Hıncal Abi kabri başında dualarla anıldı

Duayen gazeteci Hıncal Uluç, vefatının 2’nci yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı

Emir SOMER Emir SOMER
Hıncal Abi kabri başında dualarla anıldı
SABAH Gazetesi'nin usta yazarı, spor medyasının duayeni Hıncal Uluç, vefatının ikinci yılında kabri başında rahmetle anıldı. Uluç'un uzun yıllar yardımcılığını yapan Ercan Hancı ve Caner Öncel'in koordine ettiği İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene Uluç'un yakınları ve sevenleri katıldı. Uluç için kabri başında Kuran-ı Kerim okundu ve lokma döktürüldü. Kardeşi Öcal Uluç, "89 senemin 84 yılını Hıncal ile birlikte geçirdim. O benim sadece kardeşim değil, dostum, arkadaşım, dert ortağım ve meslektaşımdı. İki yıldır boşluktayım. Sanki beni Öcal yapan her şeyi kaybettim. İki yıldır onu anmadığım tek bir gün bile olmadı. Allah herkese böyle bir kardeş nasip etsin. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Hıncal Abi kabri başında dualarla anıldı
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