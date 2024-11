Hulusi Akar "Bunun şakası yok" sözleri ile açıkladı: İsrail bizim için tehdit

Ankara'da bir etkinliğe katılan Akar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "7 Ekim 2023'ten itibaren 17 bin 210 çocuk katledildi, şehit edildi, 11 bin 742 kadın hayatını kaybetti. Toplam 43 bin 985. Son 24 saatte de 13 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de yaptığı zulme sessiz kalınmaması gerektiğine vurgu yapan Akar, şöyle konuştu:

"Batı Şeria'da hiçbir şey olmadığı halde 784 kişi orada hayatını kaybetti. Tam bir zulüm, tam bir etnik temizlik, tam bir soykırım. 180 basın mensubu öldürüldü. Avrupa'da, Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinde bir kişiye bir şey olsa haklı olarak ne kadar ayağa kalkılıyor. 180 kişi göz göre göre bağıra bağıra öldürülüyor. 496 sağlık personeli, haç işaretleri, efendim Kızılay işaretleri, hilal işaretleri, bütünü de o beyaz, kırmızı vesaire bütün bu işaretlere ve alametlere rağmen, göz göre göre 496 sağlık personeli."

Akar, 7 Ekim 2023'ten bu yana 158 Birleşmiş Milletler çalışanının İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Akıbeti ne olduğu belli olmayan çok ama çok ağır şartlarda, telaffuz edilmesi dahi acı veren şartlarda 11 binden fazla kişi şu anda tutuklu. 104 bin 92 kişi de yaralı. Bu arada 7 bin 700 de kayıp var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında ortaya çıkan sayıların "bilinen" veriler olduğuna dikkati çeken Akar, "Rakam bundan daha çok yüksek olabilir. Bazı rivayetlere göre 100 bini geçti." dedi.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonrasında ise 104'ü çocuk, 194'ü kadın ve 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların tespit edilebilen veriler olduğunu söyleyen Akar, "buna alışılmaması gerektiğini" belirtti.

Hulusi Akar, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin sorular üzerine, "Hibrit savaş var, savaş ilanı yok ve her şeyiyle bir ülkeye saldırılıyor. Ukrayna bunun en tipik örneği. Amerika'yla Rusya, Avrupa'yla Rusya savaş halinde değil mi şu an? İlan milan yok, fakat her türlü yardımı yapıyorlar." şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE OPERASYONLAR

Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti'nin de hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirten Akar, sınır ötesi operasyonların da bu kapsamda yapıldığını söyledi.

Akar, 2013'te başlayan çözüm süreci dönemine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti; tarihine, milli ve manevi değerlerine yaraşır, asaletine yaraşır şekilde çözüm öneriyor. 'Gelin silahlarınızı teslim edin, adalete teslim olun.' Bu konu yanlış anlaşıldı. Sanki bir acizlik varmış gibi veya bir zafiyet varmış gibi görüldü ve çok şımardılar hepinizin bildiği gibi. Olmadık şeyler yaptılar. Sözde mahkemeler, sözde şehitlikler vesaire. Ondan sonra da katliamlar başladı. Suruç, Diyarbakır, Van... Ondan sonra 'yeter artık' dedik. 24 Temmuz 2015'te operasyonlar başladı. Hava harekatı vesaire. İki Yaka Dağları'nda, Yüksekova, Şemdinli, Dağlıca, 'çıkılamaz, girilemez' denilen yerler Allah'a çok şükür asil milletimizin sevgisi ve duasıyla Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığıyla her tarafa girildi, her tarafa çıkıldı. Burada teröristler yerle bir edildi. Dağlarda Mehmetçikle baş edemeyeceğini gören teröristler, illere ilçelere girdiler ve vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmak suretiyle çukurlara güvendiler, dayandılar. Bu da bildiğiniz gibi büyük bir başarıyla gerçekleşti ve teröristler Allah'a çok şükür kazdıkları çukurlara gömüldü."

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, FETÖ'nün hain darbe girişiminde generallerin yüzde 50'sinin ordudan gitmesine rağmen 4 bin DEAŞ'lı teröristin bu operasyonda etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Akar, Üçüncü Dünya Savaşı ve İsrail'in Türkiye açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorular üzerine, "İkinci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat. Bunun şakası yok. 'Efendim İsrail bize tehdit mi, değil mi?' Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyon insanın hayatını şansa bırakır mısın? Silahı var mı? Var. Mühimmatı var mı? Var. Mesafe var mı? Var. Zaman hariç, mekan müsait mi? Evet. Tek zaman meselesi, zamanlama meselesi. Dolayısıyla bizim tabii ki hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

TEĞMENLERİN YEMİNİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesini, hukuk ve mevzuat çerçevesinde şeffaf olarak yapması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Hiyerarşi dahilinde bakan, rektör ve Yüksek Disiplin Kurulu çalışıyor. Dolayısıyla bizim sükunetle onları beklememiz lazım. Onların sonuçlarını beklememiz lazım." dedi.

Akar, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylara ilişkin, bir hüküm vermeden konuya bakılması ve Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.

BAHÇELİ'NİN "UMUT HAKKI" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "umut hakkı" çıkışına ilişkin görüşleri sorulan Akar, şunları kaydetti:

"Bu tabii hukuki bir mevzu. Herkes çalışıyor, konuşuyor, görüşüyor. Başlangıcına baktığımızda Sayın Devlet Bahçeli gerçekten bilge kişiliğiyle, tecrübesiyle, görüşleriyle hep tarihe not düşen, devamlı istikamet çizen bir lider. Bunu da defaatle en son bir kez daha açıkladılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile hiçbir çelişki olmaksızın işbirliği halinde, Cumhur İttifakı'nın büyümesi, Türkiye'mizin, milletimizin geleceğine her türlü katkının sağlanması için gayret gösteriliyor. Bu bir yol, bir ifade. Diğer taraftan da terörle mücadele konusunda, Kandil'le, sahadaki teröristlerle alakalı bir değişiklik yok. Oradaki mücadele sonuna kadar aralıksız, eksiksiz ve tam kapasiteyle devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek."

Bu durumun ülkenin kronik sorunu haline gelen terör konusuna yönelik bir "hamle" olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Akar, "Bizim buradaki tek hedefimiz, değişmeyen hedefimiz teröristler. Bizim derdimiz teröristtir. Bu teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda nasıl hareket edeceğine dair sorular üzerine Akar, "Bizim F-16'ların alınma meselesi var, Eurofighter'ların alınma meselesi var. Dolayısıyla biz burada çaresiz durumda değiliz. Biz de açık ve net bir şekilde bu taleplerimizi iletiyoruz." dedi.