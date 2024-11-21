SON DAKİKA | İzmir Seferihisar’da polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme: 13 şüpheli daha yakalandı

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.