Yunanistan’da TB3 paniği

Yunanistan'da savunma konularına ağırlık veren haber siteleri, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden gerçekleştirdiği ilk kalkış ve iniş testini "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirdi. Pronews haber sitesi, Bayraktar TB3 insansız hava aracının TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden ilk kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.Bu testi, Türk savunma sanayiinin deniz kuvvetleri için insansız sistemlerin operasyonel kabiliyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendiren site, aynı zamanda bu gelişmeyi Yunan savunma sistemleri açısından "yeni bir endişe verici gelişme" olarak tanımladı. Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3'lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek, bu durumun Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.Flight haber sitesi, Türkiye'nin şu anda dünyanın ilk insansız hava araçları için tasarlanmış uçak gemisine sahip olduğunu veya çok hızlı şekilde bu noktaya doğru ilerlediğini belirtti. TB3'ün TCG Anadolu gemisinden ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesini "tarihi test" olarak nitelendiren Sigmalive sitesi, en dikkat çeken özelliğin, iniş için herhangi bir destek kullanılmaması olduğunu belirtti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran Bayraktar TB3 SİHA için "Sevdamızın peşini hiç bırakmadık..." ifadesini kullandı.