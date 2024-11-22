Bakan ‘ayrımcılık’ yalanını çökertti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, muhalefetin, belediyelerdeki başarısız yönetimlerini örtmek için her fırsatta sarıldığı "Belediyelerde ayrımcılık yapılıyor. Sadece bizim belediyelerimiz denetleniyor" yalanını rakamlarla çökertti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken sunum yapan Yerlikaya "Belediyelere ilişkin 1701 şikâyetle ilgili onaylar var. Bunların dağılımı AK Parti 301, CHP 338, MHP 46, HDP 16, bağımsız 17, diğer 983. 176'sına soruşturma izni verdim. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İyi Parti, 10'u HDP" dedi.