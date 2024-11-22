Bakan Kurum Maltalı mevkidaşı ile görüştü! Türkiye’nin deprem bölgesindeki çalışmalarına övgü

GALDES: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜK BİR DEVLET

Bakan Galdes 2 gün önce de ziyaret ettiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutlarını yerinde görüp Türkiye'den övgü ile bahsetmişti: Bizim için muazzam bir tecrübe oldu. Bu kadar yıkıcı bir doğal afetin, depremin akabinde, bu kadar kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş olabilmesi bir yıl gibi çok kısa bir zamanda, ortaya konulan dayanışma, seferberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyor. Böyle zor zamanlarda vatandaşının dertlerine çare olabilme refleksinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkililerini, Toplu Konut İdaresi'ni bu yaptıkları çok kaliteli iş için tebrik etmek isterim.