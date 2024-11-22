Bayraktar TB2 Hırvatistan semalarını da koruyacak

Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında, Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın başkent Zagreb'de attıkları imzalarla birlikte Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin daha envanterine girdi.Milli SİHA'lar Kasım 2024 itibarıyla NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor. Haluk Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bayraktar TB2 SİHA artık Hırvatistan semalarını da koruyacak. Geçmişten gelen dostluğumuz, yüksek teknoloji ve ortak vizyonla daha güvenli bir geleceğe taşınıyor" ifadesini kullandı.