Enerjinin kalbi İstanbul’da atacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Energy Forum başlıyor

Enerji sektörünün uluslararası düzeydeki en önemli buluşmalarından biri olan İstanbul Energy Forum, yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlayacak olan forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla düzenlenecek. Enerji sektöründeki yerli ve yabancı paydaşları bir araya getirecek olan etkinlik, gün boyunca enerji dönüşümünün finansmanı, doğalgaz arz güvenliğinde Türkiye'nin rolü ve sektördeki bölgesel hedefler gibi kritik başlıkları ele alacak. Etkinlikte; farklı ülkelerin enerji bakanlarının yanı sıra, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasından lider isimler yer alacak.

KÜRESEL ENERJİ MASAYA YATIRILACAK

Forumun açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yapacak. Liderlerin küresel enerji diyaloglarını derinleştirme adına yapacağı konuşmalar, etkinliğin odak noktalarından biri olacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı oturum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu özel oturumda, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Libya, Sırbistan ve Özbekistan enerji bakanları konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda, enerji sektöründeki iş birliği fırsatları ve zorluklar masaya yatırılacak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ STRATEJİSİ ŞEKİLLENECEK

Etkinlik, BOTAŞ'ın ev sahipliği yapacağı "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı oturumla devam edecek. Ayrıca "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar" ile "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" gibi başlıklar da forumun dikkat çeken diğer oturumları arasında yer alacak. İstanbul Energy Forum, enerji sektöründeki yerel ve uluslararası paydaşlara küresel ölçekte bir diyalog imkanı sunarken, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve enerji dönüşümündeki stratejik rolünü bir kez daha vurgulaması bekleniyor.