Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’a re’sen soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısında ve İsmail Saymaz'ın"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" şeklindeki sözlerin, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı ve Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.