Hulusi Akar, Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ’ı yalanladı: Suç duyurusunda bulunacak

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Hulusi Akar hakkında "Bir dönem bakanlık yaptı. Bakanlıktan alındı. Düz milletvekili olarak kalmak istemiyor. Benim edindiğim bilgiye göre, ilk Devlet Bahçeli'ye ulaşmış. 'Efendim bunlar zafer partili. Bunlar kalkışma yapmaya çalışıyor. Buna müsamaha gösterilemez." diye kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. 'Beni geri getirin demeye çalışıyor." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Nevşin Mengü'nün Youtube yayınının ilgili kısmını paylaşarak, "Nevşin Mengü çok önemli bir bilgi/iddia paylaştı. Hulusi Akar Devlet Bahçeli'ye giderek subay yemini eden teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylemiş. Bahçeli'yi teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden tahrik etmiş. 30 Ağustos'ta yaşanan olaydan sonra MHP'den teğmenlere yönelik 3 destek açıklaması gelmiş sonra Bahçeli teğmenleri sert şekilde eleştirmişti. Nevşin Mengü o zaman bu eleştirinin nedeninin Bahçeli'nin teğmenlerin Zafer Partili olduğuna inanması olduğunu programında anlatmıştı: Görüştüğüm kaynaklar Hulusi Akar'ın tekrar MSB olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdüler. Bu iddialar eğer doğru ise çok vahim iddialar. Zafer Partisi olarak yakından takip edeceğiz, araştıracağız." ifadelerini kullandı.