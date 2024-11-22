Milletin yüzüne nasıl bakacağız

İstanbul'da liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edildi. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 13 sanık savunma yaptı. Duruşmanın 4. gününde, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 14 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, "Benim bir hedefim vardı. Siyasi olarak bir yere gelmek istiyordum. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 'Seçimi kazanmak istiyorum' dedi. Bozkurt, halk sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve muhtarlarla iletişimi sağlayabilecek birini arıyordu ve bu sorumluluğu bana vermek istedi. Ben de kabul ettim. Ben tutuklanana kadar Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü'ydüm" dedi. Kılıç, "Esenyurt'ta bulunan muhtarların yakınlarını işe alıyordum. Reyap Hastanesi'yle aram iyi olduğu için arada iletişimi ben kuruyordum. Esenyurt'ta belediye başkanı olma hedefim vardı. Ben şu anda buradan çıkacağıma inanıyorum. Çıktıktan sonra da insanların arasına nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Bize insanların bakış açısı nasıl olacak onu düşünüyorum. Biz katil damgası yiyoruz" diye konuştu.Fırat Sarı'nın kendisinden borç aldığını ve tam olarak ödemediğini belirten asistanı Sümeyye Nur Taşçı ise "Kimse işten çıkmasın diye Fırat Sarı motivasyon parası veriyordu. Bizden borç da alıyordu. Aldığı paraları olduğu gibi geri ödemiyordu. Ben Fırat Sarı'yla çalışırken bu tür muhasebe işleriyle uğraşacağımı bilmiyordum. GMZ şirketinin işletmesi Hasan Basri'deydi. Hasan Basri, bir şeyden haberim yok diye anlatıyor ama her şeyden haberi var, ona da para atılıyordu. Ben epikriz falan yazmadım. Yenidoğan bölümünde hemşire olmak için en az bir sene çalışmak gerekiyor. Vergiyle ilgili benim üzerime hiçbir şey yok, bir şirket de yok. Kaşe kullanmadım, doktorun imzasını atmadım. Fırat Bey bana faturayla ilgili bir şey sorduğunda muhasebecinin numarasını veriyordum. Benim fatura kesmekle alakam yok" şeklinde savunma yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi İl Dışı Sorumlusu olan Serdar Yüksel de savunmasında, "Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım. Keşke hiç almasaydım. Örgütle alakalı herhangi bir görüşmem yok. Beraat edeceğimden eminim, örgütle herhangi bir çalışmam yok. 7 aydır tutukluyum. 112'nin algoritmasının bozulması imkânsız. Asla ben onlardan para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı" dedi. Tutuklu sanık medikal muhasebeci Funda Özen de, "Hiçbir şekilde ek gelirim yok. Reyap Hastanesi'nde çalıştım. Medikal muhasebede SGK faturalandırmalarını yapıyordum" dedi ve suçlamaları reddetti. Opara bebeğim ölümüne ilişkin savunma yapan hemşire Tuğçe Toptemel de 6 aylık olan bebeğin yenidoğan biriminde olmaması gerektiğini ancak Fırat Sarı'nın kabul ettiğini söyledi. Opara bebek konusunda vicdanen rahat olduğunu belirten Toptemel, talimatlara uymak zorunda olduklarını aksi takdirde işlerini kaybedeceklerini söyledi.Kimlik tespitinde 400 bin lira geliri olduğunu söyleyen Fırat Sarı'nın borçları da bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün savunma yapan bir sanık, Fırat Sarı'nın kendisine borcu olduğunu söylemişti. Fırat Sarı'nın asistanı Sümeyye Nur Taşçı ise Sarı'nın kendisine 150 bin lira borcu olduğunu söyledi.SAVUNMASI alınan Fırat Sarı'nın asistanı Sümeyye Nur Taşçı şunları söyledi: "Herhangi bir dolandırıcılık içerisinde bulunmadım. Örgüt faaliyeti içerisinde de değildim. Reyap Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalışıyordum. Sonrasında da Fırat Sarı'nın asistanlığını yaptım. Fırat Bey'in kaşesini hiçbir şekilde kullanmadım. Medicense şirketinden gelen paraları şu şekilde açıklayabilirim. Çok emek veriyorduk ve iyi para alamıyorduk. Fırat Bey de ayrılmamı istemediği için para artırıyordu. Bunun dışında da aramızda borç ilişkileri oluyordu. Para hareketlerinin sebepleri bunlar" dedi.