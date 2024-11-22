Ruhsatsız silaha ceza artışı TBMM’den geçti: Taşıyana 4 yıla kadar hapis cezası

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleriyle iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi dün TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenlemede önne çıkan maddeler şu şekilde:Ateşli silahlara ait namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaların da ülkeye sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri kapsamına alınacak. Armağan edilen silahlar için bulundurma veya taşıma izni veren kayıt ve belgelerde süre kaydı aranmayacak.Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda kaymakam adaylarının eğitim şartlarına ilişkin düzenleme yapılacak. Kaymakam adaylarının mesleğe alınma ve yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.