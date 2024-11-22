SON DAKİKA: Halil Umut Meler’e saldırı davasında 4 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı! Gerekçeli karar açıklandı

Sanıklar Şahin ve Çelikkaya'nın da eylemleriyle olayın daha da büyümesine sebep oldukları ve kastın yoğunluğu ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir suç bakımından ayrı ayrı üst sınırdan mahkumiyet kararı verildiği vurgulandı. Bu sanıklara verilen cezalara da haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

Sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildiği aktarıldı.