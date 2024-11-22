SON DAKİKA | Tunceli ve Ovacık Belediyelerine görevlendirme! İşte Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül’ün yerine atanan isimler

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyasında, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 sayılı dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

VALİ TEKBIYIKOĞLU GÖREVLENDİRİLDİ

Bu gerekçelerle, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında, Cevdet Konak İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye Başkan Vekili olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.

OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL'E AYNI KARAR

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de aynı dosya kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu nedenle, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

SARIGÜL'ÜN YERİNE OVACIK KAYMAKAMI ATANDI

Sarıgül'ün yerine, Tunceli Valiliği kararıyla Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Belediye Başkan Vekili olarak atandı.