Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan Çetesi"nin nasıl çökertildiğini A Haber'e anlattı. Canlı yayında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Memişoğlu, özetle şunları kaydetti:Biz bu çeteye 'insanlıktan nasibini alamamışlar' diyoruz. Biz bunun peşine düşmesek, bu süreçleri konuşmuyorduk. Bizim birçok denetleme usullerimiz var. Şikayetler gelir, değerlendirilir ve bunlarla ilgili süreç başlar. Adli soruşturmayı biz başlattık.Ben İl Sağlık Müdürü oldum, brifing aldım. Dediler ki bir yenidoğan soruşturması var. "2016'dan beri bunu biliyorlar" diyorlar, bu tamamen yalan ve iftira. Bu bakanlığın başdenetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma.Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor. 15 Kasım 2016'da bakanlığa yazı yazıyorum, "Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim" diye ifade kullanıyorum. Daha sonra "Bu soruşturma sonuçlandırılmıştır, herhangi bir suç unsuru yoktur" diye yazı geliyor. Bakanlığın müfettişleri ile yaptığı bir soruşturmayı il müdürlüğü nasıl kapatabilir?5 Mayıs 2023'te biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok. Çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Yenidoğan Çetesi 26 Nisan'da çökertildi. Biz bu bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz. Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri, biz anlık baskınlarla elde ettik.3 Eylül 2024'te bütün belgeler bize verildikten sonra bunun dolandırıcılık değil, bebeklerin ihmale bağlı öldüğünü öğreniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız "Gereğini yapın" dedi. Türkiye tarihinde hiçbir zaman bir anda 10 hastane kapatılmadı. Bize gelen bilirkişi raporlarının ardından hastaneleri kapattık. Bu çeteyi yakalattığım için ortaya çıkardığım için istifamı istiyorlar herhalde.Sadece 2024 yılında 54 bin 885 denetim yapılmış. Bunlarla ilgili daha ciddi denetim mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de Yenidoğan Komisyonu oluşturuldu. 13 profesör ülkenin dört bir yanında yapacağı taramalar sonucunda bir rapor hazırlayacak.Sağlık sistemimiz dünyanın en iyisi. İnsanlıktan nasibini almamışlar bizim içimizde çok azdır. Çürük elmaları ayıklayacağız.