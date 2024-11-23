CHP’nin ’mülakat mağduru’ oyunu deşifre oldu! ’Mağdur’ diye gösterdikleri kişiler bakın kim çıktı

Mağdur olarak gösterilen bir diğer isim olan Özkan Özdemir'in de HDP'nin çalışmalarında aktif rol aldığı ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. Özdemir'in daha önce de hakaret suçundan soruşturma geçirdiği ancak ceza almadığı ortaya çıktı.