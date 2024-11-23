Eşkıyalığa boyun eğmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, 'Ortak Gelecek, Ortak Hedefler' teması ile düzenlediği İstanbul Enerji Forumu'nda konuşma yaptı. İşte konuşmanın satırbaşları:CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum. Bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşısı dediği ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir.Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler, derin bir yanılgı içindedir. Gazi Meclis'imizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur.Erdoğan, pazarcı önlüğü giyerek siyasi şov yapan ve halka 'Erdoğan pazara gelemez' diyen CHP liderine Filyos tesisiyle yanıt verdi:Biz siyasi parti olarak çarşı, pazar, sokakta, muhalefetten çok daha güçlü şekilde varız. Biz çarşıdan, pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık. CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niye ziyaret edemiyor. Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisini ziyaret etmedi, Akkuyu'daki NGS'nin nerede olduğundan acaba Özel'in haberi var mı? Sayın Özgür Özel bizi davet etmek yerine önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını bir tanısın, ziyaret etsin. Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olsun. Biz muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Bunda da samimiyiz, laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermeyiz.