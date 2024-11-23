SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Öğretmen Atama Programı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öğretmenler Günü'nüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmet yad ediyorum. Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit Necmettin Yılmaz'ı rahmetle anıyorum.

20 ÖĞRETMEN ADAYININ ATAMA HEYECANI

Bugün aynı zaman bir başka sevinci de birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik edeceğiz. Genç öğretmenlerimiz, bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanında ışık saçıp evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Bu ulvi görevin kendilerine ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim evlatlarımıza kimlik süreci aşılama dönemidir.