Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum

İçişleri Bakanlığı, haklarında hapis cezası bulunan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden uzaklaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Ayrıca bölücü terör örgütü progandası suçundan hakkında soruşturma da yürütülen Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi. Sarıgül'ün de yine Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "PKK/ KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.