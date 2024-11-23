Türkiye Filistin ile temasta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.
GAZZE'DE ŞEHİT OLAN GAZETECİLER İÇİN HATIRA ORMANI
Gazze'de şehit olan gazeteciler için Konya'da 'Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Şehit gazeteciler için fidanlar toprakla buluşturuldu. İsrail 7 Ekim'den bu yana 200'e yakın gazeteciyi katletti. Tolga YANIK / SABAH