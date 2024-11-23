Zehir taciri psikiyatr için hesap vakti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere para karşılığı uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap reçete eden psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ı geçtiğimiz yıl takibe aldı. 9 aylık çalışma sonrası geçtiğimiz nisan ayında Konya merkezli, Ankara, Antalya ve Karaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gürcistan'da olduğu öğrenilen ve ülkeye giriş yapan Karaduman, narkotik polisinin operasyonu ile sınır kapısı yakınlarında gözaltına alındı. Aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 28 farklı olaya karışan 14'ü tutuklu toplam 71 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karaduman hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurtdışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Uyuşturucu etkili bu ilaçları ise 3 bin TL karşılığında uyuşturucu bağımlılarına verdiği belirlendi.