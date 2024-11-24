Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider telefon görüşmesinde ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değindi.







TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TİCARET HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.