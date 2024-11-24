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Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:27 Son Güncelleme: 24.11.2024 16:41

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ticaret ve ekonomi alanlarındaki ikili işbirliği ele alındı. Ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değinildi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider telefon görüşmesinde ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değindi.



TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TİCARET HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
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