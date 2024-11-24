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Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:06 Son Güncelleme: 24.11.2024 12:24

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayınladı. Mesajında şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın’ı ve Necmettin Yılmaz’ı anan Başkan Erdoğan, "Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayınladı. Mesajında şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı da anan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
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