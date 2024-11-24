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Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:40 Son Güncelleme: 24.11.2024 11:42

Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı...

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor. Vatan toprağının her köşesinde fedakârlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı
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