Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor. Vatan toprağının her köşesinde fedakârlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.