Gururumuz acımızdan büyük

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken 2017'de Tunceli'de PKK tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'la, aynı yıl müzik öğretmeni olarak görev yaptığı Batman Kozluk'ta şehit edilen Aybüke Yalçın bu Öğrtmenler Günü'nde de unutulmadı. Necmettin öğretmenin Gümüşhane'de yaşayan annesi Gülay Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz "7 yıldır Öğretmenler Günü'nü oğlumuzla kutlayamadığımız için yüreğimiz parçalanıyor. Rabbimiz ona şehadet nasip etti. Yüreğimizdeki gurur, üzüntümüzden büyük" dedi. Şehit Aybüke öğretmenin Ankara'ya taşınan ailesi de kızları için bir okulda hazırlanan anı köşesini ziyaret etti.