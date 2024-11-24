Hatalarının bedelini vatandaş ödeyecek

Geçtiğimiz temmuz ayında içme suyuna yüzde 45 zam yapan Başkan Cemil Tugay yeni yılda da zam kararı aldı. Tugay'ın talimatı ile İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı tahmini gelir gider bütçesine konan yüzde 30'luk su zammı önceki akşam geç saatlere kadar süren genel kurulda Cumhur İttifakı üyelerinin karşı çıkmalarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı gelir gider bütçesi 35 milyar 500 bin olarak belirlendi.AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız İzmirlinin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığına dikkat çekti. 27 milyarlık gelir bütçesinin 20 milyar 500 milyonunun su satış gelirlerinden elde edilmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Yıldız "Bu gelirin yüzde 58'i konutlardan. 0-15 metreküp'ü baz aldığımda İzmirli 695 TL, İstanbullu 485, Ankaralı 400 TL ödüyor. Buna Ocak zammını koyunca vay anam vay... Ankara ile aramızda yüzde 115 fark olacak. İzmirli 27 dolar, İstanbullu 25, Ankara ise 31 dolar ödüyormuş. Ankara 2020 yılında İzmirlilerden daha pahalı su ödüyormuş. Bugün? Bugün 80 doları buluyoruz" diye konuştu."Eğer tasarruf yapsaydız İzmirlinin konutlarından aldığınız 11 milyar TL'lik kaynağın yarısını cebinize koyardınız" diyen Yıldız "Biz bugün yüzde 30 zam değil belki yüzde 50 indirim yapacak İZSU olurduk. İZSU bu bütçe ile eski alışkanlığını önümüze getirmiştir. Yönetimsel hataların bedelini İzmirlilerin omzuna yüklemiştir. Bu kadar kötü yönetirseniz, açığı İzmirlilerin omzuna yüklersiniz" görüşünü dile getirdi. Eleştirilere yanıt veren Başkan Cemil Tugay ise bütçede içme suyuna enflasyonun altında zam öngördüklerini söyledi.AK Partili Ercan Tekin de "İsraf edilen her kaynak İzmirlinin cebinden alınan para demektir. Yağmur suları ile ilgili komisyonda soru sordum. İZSU yetkililerinden bir cevap alamadık. Aldığım cevap yağmur sularının derelere akıtılıp oradan körfeze akıtıldığıydı. Su fakiriyiz... Her damlanın kıymeti var" diye konuştu.