Her usulsüzlüğe bir bahane buldu

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın savunması alındı.Doğan bebeğin sağlık durumunun önceden anlaşılamayacağını dile getiren Sarı, "Her türlü bebek doğar. 112 nakil birimi ekibi çok yetersiz. Hastaya bakmayı bile bilmiyorlar. Sevk süresi 4-6 saat sürer ve yenidoğan çok kritik. Tıp merkezinden bebek almamız, usulsüz sevk dedikleri bu" şeklinde konuştu.Sarı, Reyap Hastanesi'nde iyi çalıştığı için bazı hastanelerden işletme teklifi aldığını anlatarak, "Bu yapıyı ben keşfetmedim. Onların işletmesi vardı daha önce. Bu yapıyı gördüm, yapabilir miyim diye düşündüm. Reyap'taki mesailerimi aksatmadan bu işe el attım. Aslında işletmede benim tıbbi destek yüküm yoktu. Bu hastanelerin gece nöbetçi doktoru oluyor. Ama insani olarak, oranın hekimi nöbetçi doktordan çok bana güveniyor. Hastalara hekim olarak da baktık, sadece işletmeci olarak bakmadık" diye konuştu.Sarı, "112 dışı sevk" denilen olayın, tıp merkezindeki hekimlerin kendisine güvenip hasta göndermesi olduğunu savundu.Hakkındaki SGK dolandırıcılığı iddialarına ilişkin Sarı, "Benim ölüm oranlarım, Türkiye'deki ölüm oranlarının altında. On binlerce sağlıklı çocuğu taburcu ettim. SGK dolandırıcılığında hastaları uzun yatırdığımız, epikrizleri düzelttiğimiz ve ölümlere neden olduğumuz gibi iddialar var. Böyle bir şey yok" ifadelerine yer verdi.İddianamedeki ilaç satma suçlamasının hayatını kararttığını, bu işi sanıklar Hasan Basri Gök ile Hakan Doğukan Taşçı'nın yaptığını öne süren Sarı, zaten bu durumu polise şikâyet ettiğini söyledi. Soruşturmayı yürüten savcının ilk aşamada ölümlerden kendisini suçlamadığını söyleyen Sarı, savcının tavrının, tehdit edilmesinden sonra değiştiğini iddia etti.Mahkeme sanıkların tutukluluklarının devamına karar verirken, duruşma salı gününe ertelendi.Sanık Fırat Sarı, mahkeme başkanının tape sorularına, "Konuşmuşuz. Keşke konuşmasaydık. Bunların yayınlanması yanlış. Sizler de kendi aranızda konuşuyorsunuz. Bunların yayınlanmasını ister misiniz?" dedi. Sanık Sarı'nın bu konuşmaları sonrası cumhuriyet savcısı, Sarı'yı, "Bizim üzerimizden örnek verme" şeklinde uyardı.