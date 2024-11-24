CHP’li belediyede 28 Şubat zihniyeti hortladı: Başörtülü öğrencinin oyları geçersiz sayıldı

CHP'li Kütahya Belediyesi'nce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi kuruldu. Oluşturulan meclis için başkan ve yürütme kurulu seçimi yapıldı. Salona gelen çocuklardan Çocuk Meclisi'nin başkanlığına aday olmak isteyenler sahneye davet edildi.
BAŞÖRTÜLÜ BAŞKAN ADAYININ OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI
Belediyenin çocuk meclisi başkanlık seçimlerinde başörtülü adayın başvurusu ise imza ve dilekçe bahanesiyle kabul edilmedi. Açık oylama şeklinde yapılan seçimler sırasında, tek başörtülü başkan adayı Buğlem İlke Özger'in aldığı 10 oy, oy veren arkadaşlarının meclis üyeliği için dilekçe vermediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İtirazlar sonuç vermeyince öğrenciler toplantı salonunu terk etti. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay olaya tepki gösterdi. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapılan açıklamada, Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin "çocuklar üzerinden mağduriyet oluşturduğunu" ve "adalet ilkesine aykırı hareket ettiğini" söyledi. Önsay, yapılan seçimlerin sembolik olmasına rağmen, bazı çocukların haklarının göz ardı edildiğini kaydetti.
Önsay, "Dilekçesi olmadığı için oylarını kabul etmediğiniz çocuklarımızın, tekrar yapılan seçimde nasıl yönetime girmelerine müsaade ettiniz? Bu meseleye çocuklarımızı bulaştıran zihniyet, planlı bir yaklaşım sergiliyor" dedi.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise iddialara yanıt verdi. Kahveci, "Seçim usulleri gereği dilekçesi olmayan çocukların oyları geçersiz sayılmış, ancak mağduriyetin giderilmesi için Yürütme Kurulu oyları geçerli kabul etmiştir." dedi.