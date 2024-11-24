CHP’li belediyede 28 Şubat zihniyeti hortladı: Başörtülü öğrencinin oyları geçersiz sayıldı

Önsay, "Dilekçesi olmadığı için oylarını kabul etmediğiniz çocuklarımızın, tekrar yapılan seçimde nasıl yönetime girmelerine müsaade ettiniz? Bu meseleye çocuklarımızı bulaştıran zihniyet, planlı bir yaklaşım sergiliyor" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise iddialara yanıt verdi. Kahveci, "Seçim usulleri gereği dilekçesi olmayan çocukların oyları geçersiz sayılmış, ancak mağduriyetin giderilmesi için Yürütme Kurulu oyları geçerli kabul etmiştir." dedi.