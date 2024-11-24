Ödüllü öğretmenler

Toplumumuzun en kıymetlileri öğretmenlerimiz geliştirdikleri projelerle aldıkları ödülleri onur nişanası olarak taşıyor. 2017'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Uluslararası İyilik Ödülü'nü alan sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, "6 Şubat depremi sonrası ailemi bırakıp depremzedelere yardımlar yaptım. Bunun dışında sıfır atık, sokak hayvanlarına barınak ve husumetli ailelerin barıştırılması gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi geliştirdim" dedi.Matematik öğretmeni Dilşad Ergen ise TEKNOFEST'te öğrencileriyle birlikte katıldığı yarışmalarda ödül aldı. Ergen öğrencileriyle birlikte atık malzemelerden sanat eserleri üretiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yasemin Bağcı ise asrın deprem felaketi sonrası arama-kurtarma ve sıcak yemek dağıtımı çalışmalarına aktif olarak katıldı.