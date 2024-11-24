Öğrencileriyle hayata bağlandı

Adıyaman'da yaklaşık 31 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu Öğretmeni Kadir Özer'in oturduğu apartman depremde tamamen çöktü. Kadir öğretmen, oğlu Muhammed Zahid ve eşi Gülseren Özer'i kaybetti. 18 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarılan öğretmenin sağ bacağı kangren nedeniyle diz altından kesildi. Kadir öğretmen yaşadığı tüm acılara rağmen eğitim verdiği sınıfa koştu. Geçtiğimiz yıl depremden sonra dağılan sınıfını yeniden toplayan Kadir Özer, ilk aylarda koltuk değneğiyle gediği sınıfında öğrencilerini okutmaya devam etti. Bu yıl protez bacağına kavuşan Kadir öğretmeni SABAH Adıyaman'da öğrencileriyle birlikte fotoğrafladı.Sınıf öğretmeni Kadir Özer duygularını SABAH'a anlattı: "Kesilen bacağıma rağmen eğitim aşkından hiç vazgeçmedim Hastanede tedavi gördüğüm sürede öğrencilerim ve veliler beni hiç yalnız bırakmadı. Depremde eşimle birlikte evladımı da kaybettim. 42 öğrencim var onlar da benim evladım. Bir evladımı kaybettim, 42 evladımı da kaybetmeye dayanamazdım. O yüzden hastaneden taburcu olur olmaz okuluma koştum. Hemen dağılan sınıfımı tekrar topladım. Öğrencilerim sayesinde hızla iyileştim."24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencileri yaptıkları resimleri Kadir öğretmene hediye etti. Daha sonra öğretmenleri Kadir Özer'e sarılıp öpen öğrencilerin görüntüleri yürekleri ısıttı. Öğrencilerinin jesti karşısında duygulanan Kadir öğretmen "Bir değil iki bacağımı da kesseler. bu evlatlar bırakılır mı? Onlar beni en zor günümde yalnız bırakmadı, ben de onları bırakmayacağım. Gerekirse sürünerek gelir onları yine okuturum. Bir öğretmenin yüreğine dokunduğu her çocuk, umut dolu bir geleceğe adım atar. O yüzden ben de öğrencilerimin umut dolu bir geleceğe sağlam adımlarla ulaşmaları için çalışacağım" diye konuştu.Hatay/Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Aslı Çolak depremde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve 11 yaşındaki oğlunu kaybetti. 4.5 saat enkaz altında kaldı. Bir dizi ameliyat sonrası öğrencilerine koştu. Adıyaman Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya ise evinin yıkılması sonucu iki bacağını kaybetti. Kaya, emekli olmayı reddederek protez bacakla mesleğine döndü.Toplumumuzun en kıymetlileri öğretmenlerimiz geliştirdikleri projelerle aldıkları ödülleri onur nişanası olarak taşıyor. 2017'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Uluslararası İyilik Ödülü'nü alan sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, "6 Şubat depremi sonrası ailemi bırakıp depremzedelere yardımlar yaptım. Bunun dışında sıfır atık, sokak hayvanlarına barınak ve husumetli ailelerin barıştırılması gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi geliştirdim" dedi.Matematik öğretmeni Dilşad Ergen ise TEKNOFEST'te öğrencileriyle birlikte katıldığı yarışmalarda ödül aldı. Ergen öğrencileriyle birlikte atık malzemelerden sanat eserleri üretiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yasemin Bağcı ise asrın deprem felaketi sonrası arama-kurtarma ve sıcak yemek dağıtımı çalışmalarına aktif olarak katıldı.Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Nizamettin Ardin, orta ve ağır otizmli öğrencilerin hayata daha sıkı tutunmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için müziği bir terapi aracı olarak kullanıyor. Görev yaptığı okulda birçok öğrenciyi enstrümanlarla tanıştıran ve onlara müzik sevgisi aşılayan Nizamettin hoca, öğrencilerle kurduğu güçlü bağ ve ilham veren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Öğrencileriyle oluşturduğu koroda çeşitli şarkılar söyleyen, hareketli ezgilerle halaylar çeken Ardin, bu çalışmalarıyla hem onların sosyal becerilerini güçlendirmeyi hem de yaşamlarına mutluluk katmayı hedefliyor. Ardin, "Öğrencilerimle iletişim kurarken önceliğim, onların gönül penceresinden içeri girmek" diyor./ SABAH